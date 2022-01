Türkiyə beynəlxalq aləmdə adını dəyişir

Türkiyə hökuməti dövlətin adının beynəlxalq ailəmdə “Turkey” deyil “Türkiye” adlandırılması üçün kampaniyaya başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, ölkənin beynəlxalq səviyyədə kimliyini qorumaq, etibar və nüfuzunu daha da gücləndirmək üçün bundan sonra “Turkey” deyil, “Turkiye” kimi yazaq və tələffüz edək.

Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun isə bildirib ki, xaricdə “Hello Türkiye” adlı kampaniyaya başlayıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.