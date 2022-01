Jurnalistdən Ərdoğana gözlənilməz sual: Türk liderin cavabı alqış topladı - VİDEO

Albaniyanın paytaxtı Tiranada Baş nazir Edi Rama və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında təşkil edilən mətbuat konfransı zamanı yerli jurnalistin sualı diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist Ərdoğana “Albaniyaya yatırdığınız sərmayənin qarşılığını alırsınızmı?, Burada sizin qazancınız varmı?, Avropa Birliyi bu həmlədən narahatdırmı?” suallarını ünvanlayıb. Bu sualı gülümsəyərək dinləyən Ərdoğan belə cavab verib:

“Deyəsən bizi gözlənilməz sual qarşısında qoymaq istəyirsiniz. Amma qardaşlıq anlayışı fərqlidir. Qardaşlıq bağlılığında elə dəstəklər vardır ki, bu qardaşlıqdan irəli gəlir. Burada başqa anlamlar axtarmağın mənası yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.