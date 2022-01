Şimali Koreya ABŞ prezidenti Donald Trampın hakimiyyəti illərində təxirə saldığı nüvə raketlərinin testlərini davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şimali Koreyanın rəsmi agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, ölkə lideri Kim Çen In hakim Koreya Əmək partiyasının liderləri ilə toplantı keçirib. Toplantıda ABŞ-ın düşməncə həmlələrinə qarşı ölkənin hərbi imkanlarını gücləndirmək üçün plan hazırlanıb.

Plana görə, Şimali Koreya uzun mənzilli raketlərin də testlərinə başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.