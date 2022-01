Aydın Abdullayev VƏFAT ETDİ

Prodüser, kino təşkilatçısı Aydın Abdullayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya rejissor Rəşid Ağamalıyev məlumat verib.

Qeyd edək ki, Aydın Abdullayev 1951-ci ildə Bakıda anadan olub. 1972-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alıb.

1975-ci ildən kino kino sahəsində film inzibatçısı, animasiya sexinin inzibatçısı, sex rəisi, kino salnaməsi sexinin rəisi vəzifələrində çalışıb.

1993-1994-cü illərdə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında direktor müavini, direktor əvəzi, 1994-2000-ci illərdə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən, əsasən animasiya filmləri istehsal edən “Azanfilm” kinostudiyasının direktoru olub.

