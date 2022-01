Kipr Respublikasının PKK/PYD terrorçularına ofis açmaq barədə icazə verməsi Türkiyədə sərt etirazla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun sözlərinə görə, Ankara buna səssiz qalmayacaq:

“Türkiyəyə və ya Şimali Kipr Türk Respublikasına hücum olarsa buna sərt cavab veriləcək. Odla oynamasınlar”.

