Masaj salonunda ŞOK MƏNZƏRƏ: Çox sayda qadını... - Gizli lentə alıblar / VİDEO

Türkiyənin Van vilayətində polis masaj salonuna qəfil basqın edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, şübhəlilər masaj salonundan əxlaqsızlıq üçün istifadə edirmiş. Məlum olub ki, 6 şübhəli qadınları əxlaqsızlığa cəlb edib. Qadınların müştərilərlə görüşməsi üçün qanunsuz fəaliyyət göstərən masaj salonundan istifadə edilib.

Masaj salonunda və şübhəlilərin otaqlarında aparılan axtarışlar zamanı lampaların içində gizlədilmiş gizli kameralar aşkar edilib. Bu vasitə ilə çox sayda qadının görüş zamanı lentə alındığı güman edilir.

