Bakı Mühəndislik Universitetinin (BMU) prorektoru dünyasını dəyişib.

Metbuat.az report-a istinadla xəbər verir ki, universitetin Maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə prorektoru Elçin Zeynalov 61 yaşında vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.