Xoşqədəm Hidayətqızının "Səni axtarıram" proqramında axtarılan qadın Lalə Azərtaşın aparıcısı olduğu "Təsir dairəsi" verilişində canlı yayıma çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının əri və qayınanası hazırda efirə gedən "Səni axtarıram" verilişinə çıxıb və gəlininin itkin düşdüyünü bildirib.

Məsələ burasındadır ki, "itkin" düşmüş qadın özü də hazırda "Təsir dairəsi" verilişindədir və qayınanasının onu evdən qovduğunu bildirir.

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az

