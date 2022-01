Türkiyədə son sutkada COVID-19-dan 174 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutkada 418 427 nəfər test edilib, onların 76 341-nin nəticəsi pozitiv çıxıb.

Son 24 saatda COVID-19-dan 82 203 nəfər sağalıb.

