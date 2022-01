Fransa, Almaniya, Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin məsləhətçiləri Ukrayna məsələsini müzakirə etmək üçün Berlində bir araya gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşün iki həftə sonra keçirilməsi nəzərdə tutulur. Fransanın rəsmi mənbələrinin məlumatına görə, bundan əvvəl məsləhətçilər, diplomatların da iştirakı ilə Parisdə bir araya gəlib. Məsləhətçilər Normandiya formatının əsasını təşkil etdiyi atəşkəs sənədlərinə əməl edilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

