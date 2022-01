“Türkiyə və Ermənistan arasında ikinci toplantının nə vaxt və harada olacağına birlikdə qərar verəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu açıqlama verib. O bildirib ki, Antalya Diplomatiya formuna Ermənistanın Xarici İşlər naziri Mirzoyan və xüsusi təmsilçi Rubinyan da dəvət edilib.

Diplomatın sözlərinə görə, Nikol Paşinyan çıxışı zamanı erməni nümayəndələrin forma qatıla biləcəyini ifadə edib.

