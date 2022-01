Bakının Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərəkətdə olan TIR aşıb.

Ölən və yaralananlar haqqında dəqiq məlumat yoxdur.

