Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə yanvar ayı ərzində həyata keçirilən əlavə yerləşdirmə mərhələsində müvafiq vakansiyalara işə qəbul olunan namizədlərin statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvar ayı üzrə ümumilikdə 261 nəfər uğur qazanaraq müəllim kimi fəaliyyət göstərmək imkanı əldə edib.

Qeyd edək ki, bu vaxta qədər müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə işə qəbul olunan namizəd sayı 9 975 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.