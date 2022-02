Yaşlı kişinin evinə gedən 23 yaşlı qız DƏHŞƏT YAŞADI: İçkisinə gizlicə... - FOTOLAR

ABŞ-da 23 yaşlı qız tanışlıq saytında ünsiyyət qurduğu yaşlı adamın evinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüşdən sonra gəncin cəsədi tapılıb. Araşdırmalar nəticəsində qızın qanında spirtli içkiylə qarışdırılmış narkotik vasitə aşkar edilib. Qızın ölümünə narkotik vasitənin səbəb olduğu irəli sürülür. Lakin narkotik vasitəni qızın öz istəyi ilə qəbul etdiyi və ya yaşlı kişi tərəfindən qıza gizli formada verildiyi məlum deyil.

Lakin narkotik vasitənin spirtli içkiyə qarışdırılması qızın bundan xəbəri olmadığını deməyə əsas verir.

