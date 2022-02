Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə iki Xalq artistinə ev verilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, mənzil alanlardan biri Xalq artisti, tarzən Malik Mansurovdur.

Digəri isə M.Mansurovun qardaşı, Xalq artisti, kamança ifaçısı Elşən Mansurovdur.

Onların hər ikisi üçotaqlı mənzillə təmin olunub.

