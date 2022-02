Azərbaycan Televiziyasının qocaman əməkdaşlarından biri, Əməkdar mədəniyyət işçisi, operator Nəriman Şıxəliyev vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a AzTV-dən xəbər verilib.

Qeyd edilib ki, N. Şıxəliyev AzTV yaranan gündən - 1956-cı ildən orada çalışıb.

