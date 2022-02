Bakı Mühəndislik Universitetinin Distant təhsil və keyfiyyətin təminatı mərkəzinin direktoru Cəmil Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Gənc direktor koronavirusdan vəfat edib.

Qeyd edək ki, o, 2017-2021-ci illərdə Pedaqogika kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb. Allah rəhmət eləsin!

