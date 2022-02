Deputat qardaşı olan sabiq icra başçısı VƏFAT ETDİ - FOTO

Saatlı rayonunun sabiq icra başçısı Atabəy Cahangirov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün 71 yaşında ürəktutmasında vəfat edib.

Qeyd edək ki, mərhum YAP-ın İdarə Heyətinin üzvü, kardioloq, professor Tofiq Cahangirovun qardaşıdır.

Xatırladaq ki, Cahangirov Atabəy Şahmur oğlu 7 iyul 1951-ci ildə Saatlı rayonunun Novruzlu kəndində anadan olub. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1970-ci ildə N.Nərimanov adına kolxozda aqronom kimi başlamışdır. Bu vəzifədə 1975-ci ilə qədər işləmişdir. Eyni zamanda kolxozun ilk komsomol təşkilatının katibi olmuşdur. O, əmək fəaliyyətinə başladığı ilk illərdən rayon rəhbərliyinin diqqətində olmuşdur. Buna görə də o, Saatlı Rayon Komsomol Komitəsinin 2-ci, daha sonra isə 1-ci katibi kimi məsul vəzifələrə seçilmişdir.

Atabəy Cahangirov 1975-81-ci illərdə rayon komsomol komitəsində işləmiş, sonradan Saatlı rayon partiya komitəsinin katibi (1981-1987), 1987-1992-ci illərdə 1-ci katibi, rayon Sovetinin sədri, Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrində işləmişdir.

O, 26 yaşında ikən rayon gənclərinə, 36 yaşında isə rayona rəhbərlik etmişdir. Həmin dövrdə respublikada belə gənc ikən rayon partiya komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə irəli çəkilən ilk şəxs olmuşdur.

