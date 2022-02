Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın şimalında PKK/YPG-nin daha 8 terrorçusunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, silahlılar hücumlar təşkil etmək üçün “Barış Pinarı” və “Fərat Qalxanı” antiterror əməliyyatları zonasına soxulmağa cəhd ediblər.

PKK terrorçuları sabitliyi pozmaq, Türkiyəni parçalamaq üçün qanlı hücumlar həyata keçirirlər.

