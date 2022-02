Futbol üzrə Azərbaycan milli mart ayında iki beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

AFFA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yığma martın 25-də Malta, martın 29-da isə Latviya yığması ilə qarşılaşacaq.

Hər iki oyun Maltada (National Stadium) keçiriləcək və müvafiq olaraq, yerli vaxtla saat 19:00 və 13:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 22:00 və 16:00) başlayacaq.

