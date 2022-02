Məşhur marketdə NƏ BAŞ VERİR? - İnsanlar təxliyyə edildi / VİDEO

Bu gün Xırdalan şəhəri Qalubiyyə küçəsi 35 ünvanında yerləşən “Bizim Market” mağazasıda yanğın hadisəsi baş verməsi ilə bağlı redaksiyamıza məlumat daxil olub.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə göndərilən kadrlardan görünür ki, market qarşısında qələbəlik yaşanır, işçilər təxliyyə edilib.

Hadisə barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab verən "Bizim Market" mağazalar şəbəkəsinin marketinq direktoru Pərviz Əzimov bildirdi ki, yanğın mağaza daxilində baş verməyib.

“Mağazanın yanında generator var. Həmin generatorda qısaqapanma hadisəsi olub. Dərhal müdaxilə edilərək generatordakı yanğın söndürülüb. Hər hansı bir fövqaladə vəziyyət baş verməyib. Xəsarət faktı yoxdur”.

Həmin kadrları təqdim edirik:

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

