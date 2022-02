“Sağlamlığın qorunması” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə gənc rəssamların sərgisi keçirildi - FOTOLAR

5 fevral 2022-ci il tarixdə “Sağlamlığın qorunması” İctimai Birliyinin sədri, t.ü.f.d. Yazgül Abdıyevanın təşkilatçılığı ilə “Gənclər günü” münasibətilə gənc rəssamların sərgisi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərginin keçirilməsində məqsəd gənclərin istedad və bacarıqlarının nümayişinə dəstək olmaq, onların bu növ layihələrdə iştirakını, eyni zamanda cəmiyyətdəki fəallığını təmin etməkdir.

“Sağlamlığın qorunması” İctimai Birliyi “sağlam nəsil, sağlam gələcək” devizi altında bir çox layihələrə imza atıb. Artıq ikinci dəfə həyata keçirilən bu sərgi də onlardan biridir. Xətai sənət mərkəzində baş tutan sərgidə gənc rəssamların əsərləri sərgilənib. Sərgidə Lalə Hüseynzadə, Emin Saqi, Könül Rüstəmbəyli, Aysun Səlimli, Sevinc Əhmədova, Arzu Cəfərzadə, Jalə Muradlının təxminən 100-yə yaxın qarışıq yağlı boya ilə, qumla və karandaşla çəkilən rəsm əsərləri nümayiş etdirilib. Həmçinin sərgidə piano və skripkada İranə Cəfərova və Zeyn Cəfərov çıxış edib.

Sərgidə gənc rəssamlara və əməyi keçən təşkilatçılara “Sağlamlığın qorunması” İctimai Birliyinin sədri, t.ü.f.d. Yazgül Abdıyeva tərəfindən mükafatlar təqdim olunub. Sərgidə əməkdar artist Nuriyyə Hüseynova, şair-yazıçı Vahid Aslan, “Sara Xatun” İB-nin rəhbəri Pərvanə Mustafayeva, “Regional hüquqi və iqtisadi maarifləndirmə” İB-nın sədri Arzu Bağırova, jurnalist Vüsalə Qələndərli və Fəxriyyə Lipar sərginin keçirilməsilə bağlı ürək sözlərini bildiriblər.

