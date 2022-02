"Fənərbağça" mübarizəni dayandırdı

Futbol üzrə Türkiyə Kubokunda 1/8 finalın daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Fənərbağça" öz meydanında "Kayserispor"la qarşılaşıb. "Ülker" stadionundakı görüş qonaqların minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Yeganə qolu matçın əsas vaxtına əlavə olunmuş 4-cü dəqiqədə Ramazan Civelek vurub.

Kayseri klubu ilk hissənin sonlarında azlıqda qalıb. Uğur Demirok birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

Bu nəticədən sonra İstanbul təmsilçisi ölkə kubokunda mübarizəni dayandırıb. "Kayserispor" isə 1/4 finala yüksəlib.

