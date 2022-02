Rusiyada An-2 təyyarəsi QƏZAYA UĞRADI: Ölənlər var - VİDEO

Kamçatkada qəzaya uğrayan An-2 təyyarəsinin göyərtəsində olan iki ekipaj üzvü həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru Vladimir Solodov məlumat verib. İstintaq Komitəsi An-2 təyyarəsinin Kamçatkada qəzaya uğradığı yerdən kadrları dərc edib.

Videoda təyyarənin qalıqları, eləcə də hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının işi əks olunub.

Qeyd edək ki, Karaginski rayonunun Tımlat kəndinə yük daşıyan təyyarə Kamçatka ərazisinin Yelizovski rayonunun Koryaki kəndi yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəza uçuş zamanı meydana gəlib. Faktla bağlı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə bağlı cinayət işi başlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.