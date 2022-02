Bir anda baş verən QƏRİBƏ HADİSƏ: 100-ə yaxın quş tələf oldu / VİDEO

Meksikanın şimalında sarı başlı ardıc quş sürüsünün qəzaya uğraması nəticəsində onlarla quş tələf olub .

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı təhlükəsizlik kameralarında əks olunan görüntülərdə 100-ə yaxın quşun tələf olduğu müşahidə edilib. Maraqlı məqam odur ki bu zaman sürüdəki digər quşlar yenidən havaya qalxıb yollarına davam ediblər. Quş sürüsünün bu davranışına nəyin səbəb olduğu hələ müəyyən edilməyib.

Küçədə və evlərinin qarşısında onlarla ölü quş olduğunu görən yerli sakinlər hadisə barədə polisə məlumat veriblər. Səlahiyyətlilər hadisənin səbəbini araşdırmaq üçün baytardan kömək istəyib. Mütəxəssislər bildiriblər ki, köçəri quşlar yaxınlıqdakı qızdırıcılardan havaya qarışan zəhərli qazlar səbəbindən ani olaraq nəfəs ala bilməyib belə bir hərəkət ediblər.

Qeyd edək ki, sarı başlı ardıc quşları yay aylarını Kanadanın şimalında keçirir, qışda isə Meksikaya köç edir.

