İtaliyanın cənubunda yerləşən Etna vulkanı bu il ilk dəfə fəaliyyətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vulkandakı partlayışlar bir neçə saat davam edib və faəllıq yanardağın cənub-şərq kraterində baş verib. Vulkanın püskürdüyü küllər 10 metrə qədər yüksəlib. Lava axını fərqli istiqamətlərdə bir neçə yüz metr axıb.

Vulkanın fəaliyyətə keçməsi səbəbilə qırmızı xəbərdarlıq elan edilib.

