Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ABŞ dövlət katibi Entoni Blinkenlə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.

Lavrov Blinkenlə söhbətdə vurğulayıb ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı hücumu ilə bağlı təbliğat kampaniyası təxribatçı məqsədlər güdür.

