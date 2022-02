Türkiyəli məşhur kino və teatr aktyoru Cəmil Özbayer 67 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Dövlət Teatrlarının rəhbəri Mustafa Kurt sosial şəbəkə səhifəsində paylaşım edib.



Aktyorun uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, aktyor “Hacı Bayram Vəli”, “Berlin Aslanı” kimi teleseriallardan Azərbaycan tamaşaçılarına tanış idi.

