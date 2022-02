ABŞ səfiri və amerikalı diplomatlar Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərini tərk ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Evropeyskaya Pravda”ya ABŞ diplomatik xidmətindən bildirilib.

Bildirilib ki, diplomatlar Lvov şəhərinə köçüblər.

Qeyd olunub ki, qərar təhlükəsizlik səbəbindən təcili olaraq qəbul edilib:

“Bu, müvəqqəti həll yoludur, təhlükəsizlik vəziyyəti imkan verən kimi səfirlik komandası Kiyevə qayıdacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.