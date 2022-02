Frank-Valter Ştaynmayer yenidən Almaniya Prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Almaniya Federal Məclisində seçkilər keçirilib.

1472 nəfərin iştirak etdiyi iclasda Ştaynmayer 1045 səs toplayıb.



