Gürcüstanda 6,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar Tbilisi, Marneuli və digər bölgələrdə hiss edilib.

Təbii fəlakət anı Gürcüstanda telekanalın canlı yayımında öz əksini tapıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

