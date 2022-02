Böhranı yalnız Türkiyə həll edə bilər: Açar türklərin əlindədir - AÇIQLAMA

“ABŞ Ukrayna böhranını dinc yolla həll etmək istəyirsə, Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Hava Qüvvələrinin keçmiş komandanı Ben Hodges belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyənin bölgədəki rolu, Qara dəniz və boğazlar üzərindəki təsiri bunu deməyə əsas verir. “Bölgənin açarı Türkiyədir” deyən keçmiş komandanın iddiasına görə, Rusiya Ukraynaya iki həftə ərzində müdaxilə edəcək: “İrimiqyaslı hücum olacağını hesab etmirəm. Qara dənizdən və Azov dənizindən müdaxilə olacağını güman edirəm”.

