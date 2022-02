Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Donbasda baş verən hadisələri “soyqırımı” adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Putin Almaniya kansleri Olaf Şoltsla görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.

“Bizim dəyərləndirmələrimizə görə, bu gün Donbasda baş verənlər soyqırımdır” - deyə Putin qeyd edib.



