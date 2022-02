Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın şimalında 10 YPG (PKK terror təşkilatının Suriya qolu) üzvünü zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, 6 terrorçu "Fərat Qalxanı" əməliyyatı zonasına, 4 terrorçu isə "Sülh çeşməsi" əməliyyatı zonasına hücum etmək istəyərkən zərərsizləşdirilib.

