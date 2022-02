Xalq artisti Emin Ağalarov sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, sənətçi instaqram hesabında Azərbaycandakı evinin görüntülərini paylaşıb. Videoda ifaçının uşaqlıq şəkilləri, o cümlədən atası, iş adamı Araz Ağalarov, anası İrina Ağalarova və bacısı Şeylanın da müxtəlif fotoları yer alıb.

Ağalarov paylaşımına ingilis dilində "Keçmişə qayıdış" sözlərini də əlavə edib. Onun bu paylaşımı sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

