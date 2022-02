Zelenskidən GÖZLƏNİLMƏZ HƏMLƏ: Ukrayna rəsmən NATO-ya müraciət etdi - Vəziyyət dəyişir

Ukrayna hökuməti mülki əhaliyə zərər vura biləcək genişmiqyaslı fövqəladə hallar üçün NATO-dan yardım istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərbi alyans məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, Avro-Atlantik Fəlakətlərə Cavab Koordinasiya Mərkəzi Ukraynadan müraciət alıb. Məlumata görə, Ukrayna həmçinin NATO-dan bir sıra hərbi vasitələr tələb edib.

Qeyd edək ki, Avro-Atlantik Fəlakətlərə Cavab Koordinasiya Mərkəzi NATO-nun fövqəladə hallara reaksiya mexanizmidir. Fövqəladə hallarda bu quruma müraciət daxil olarsa, NATO ölkələri həmin dövlətə müvafiq məbləğdə yardım ayıra və dəstək verə bilər.

