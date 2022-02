Xalq artisti Əlibaba Məmmədovun oğlu dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, 67 yaşlı Seyran Məmmədov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

S.Məmmədov bu gün səhər saatlarında evində vəfat edib.

Xatırladaq ki, Xalq artistinin qızı ötən il COVİD-19 virusundan rəhmətə getmişdi

