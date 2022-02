Anar Rüstəm oğlu Nağıyev Bakı Slavyan Universitetinin rektoru təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.