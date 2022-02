Məşhur iş adamı Ukraynanı tərk etdi

Ukraynalı iş adamı Rinat Axmetov cümə günü Ukrayna ərazisini tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun təyyarəsi Kiyevdən Cenevrəyə uçub. İş adamının mətbuat katibi bildirib ki, Axmetov “real təhlükənin ilk əlaməti görünəndə” geri qayıdacaq:

“Lakin real təhlükənin ilk əlaməti görünəndə o, Ukrayna və ukraynalılarla birlikdə olmaq üçün dərhal Ukraynaya qayıdacaq”.

“Novoye Vremya”nın məlumatına görə, Axmetovun Cenevrədə bir sıra görüşləri planlaşdırılıb. O, digər görüşlər üçün Londona da uçmağı planlaşdırır.

Qeyd edək ki, Ukrayna ətrafında vəziyyətin gərginləşməsi fonunda ukraynalı oliqarxlar və biznes nümayəndələri çarter reysləri ilə ölkəni tərk ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.