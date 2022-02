Zelenski Putinlə görüşmək istəyir

“Mən Rusiya Prezidentinin nə istədiyini bilmirəm, buna görə də onunla görüşməyi təklif edirəm”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski deyib.

Zelenski hesab edir ki, qlobal təhlükəsizlik arxitekturası kövrəkdir və islahatlar tələb edəcək.

"Təhlükəsizlik arxitekturası kövrəkdir, işləmir. Bu, koronavirus peyvəndi tələb olunduqda öskürək siropudur. Üçüncü Dünya Müharibəsindən əvvəl Avropada milyonlarla qurbana qədər yeni təhlükəsizlik sistemi qurmağın vaxtı çatıb”, - Zelenski Münhen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

Prezident deyib ki, Ukrayna tərəfdaşlarından kömək üçün “əyilməyəcək”, çünki o hesab edir ki, bu, Qərbin Avropanın təhlükəsizliyinə töhfəsidir.

O, Qərbdən Ukraynanın Aİ və NATO-ya üzvlüyünün perspektivləri ilə bağlı suallara dürüst cavab verməsini istəyib.

Zelenski Ukraynanın ardıcıl olaraq Normand razılaşmalarını və Minski yerinə yetirdiyini qeyd edib.

“Ukrayna Donbas üzrə danışıqlar prosesinin qarşısının alınmasını tələb edir, lakin danışıqların yalnız bir formatı ilə məhdudlaşmaq niyyətində deyil”, - dövlət başçısı deyib.

Ukrayna lideri Budapeşt Memorandumu çərçivəsində məsləhətləşmələrə başlayacağını açıqlayıb.

