Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu koronavirusdan sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Tvitter səhifəsində yazıb:

“Şükür ki, COVİD-19 testlərim mənfi çıxdı. Bu müddətdə dəstəyini və dualarını əsirgəməyən hamıya təşəkkür edirəm. Rəbbim bütün xəstələrimizə şəfa versin”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.