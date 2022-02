NATO Ukraynadakı şəxsi heyətini paytaxt Kiyevdən qərbdəki Lvova və NATO qərargahının yerləşdiyi Brüsselə təxliyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun bir əməkdaşı əməkdaşlarının təhlükəsizliyinin onlar üçün ən vacib məsələlərdən biri olduğunu açıqlayıb.

Bununla belə, bildirilib ki, alyansın Ukraynadakə ofisləri işlək vəziyyətdədir.

