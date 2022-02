Türkiyəli müğənni Mustafa Sandal ötən axşam sevgilisi Melis Sütşurupla nişanlanıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, elçilik mərasimindən sonra cütlük üzüklərini də taxıb.

Melis özəl günündən paylaşdığı fotolara "o indi mənim nişanlımdı, amma ömürboyu eşqim olacaq" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün toyu iyunda olacaq. Mustafa Sandal daha öncə müğənni Emine Yahoviçlə evli olub.

