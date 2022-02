Bayden Ukrayna ilə bağlı iclas çağırır - TƏCİLİ

ABŞ Prezidenti Co Bayden fevralın 20-də Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Cen Psaki məlumat verib.

Ağ Evin sözçüsü bildirib ki, Bayden Ukraynada inkişaf etməkdə olan vəziyyəti izləməyə davam edir və milli təhlükəsizlik qrupu tərəfindən baş verən hadisələrlə bağlı mütəmadi məlumatlandırılır: “Milli təhlükəsizlik qrupu Rusiyanın Ukraynaya hər an hücum edə biləcəyini təsdiqləyib”.

Qeyd edək ki, Co Bayden cümə günü Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynanı işğal etmək qərarına gəldiyini və rus ordusunun Kiyevə hücum edəcəyini proqnozlaşdırdıqlarını söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.