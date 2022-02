Donetsk şəhərinin kənarında hazırda partlayış səsləri eşidilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti”nin bölgədəki müxbiri məlumat verib.

Bildirilib ki, partlayış səsləri artilleriyaya aiddir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.