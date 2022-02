Qaydasız döyüşçülər - dağıstanlı Maqomed Zeynalov və azərbaycanlı Fərid Yədullayev arasında kanallardan birinin kulisində mübahisə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mübahisə zamanı Maqomed Fəridin anasını söyüb.



Belədə Fərid 3 saniyədə 5 zərbə ilə Maqomed Zeynalovu yerə sərib.

