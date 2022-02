Suriyanın Əzaz şəhərində içərisində partlayıcı qurğu olan avtomobil partlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobildə olan 1 nəfər alovdan xilas ola bilməyib və hadisə yerində dünyasını dəyişib. Suriya Mülki Müdafiə qrupları hadisə ilə bağlı açıqlama verərək bildiriblər ki, yanğına artıq müdaxilə edilib.

