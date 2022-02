Putindən ŞOK AÇIQLAMA: Tarixi unutmayın - Türkiyə və Osmanlı...

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra Ukrayna ilə bağlı açıqlaması zamanı diqqətçəkən ifadələr səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib:

“Krım öz qərarını özü verdi. ABŞ Krımda Rusiyaya qarşı planlar qurmaq istəyirdi. 18-ci əsrdə Qaradəniz sahillərindən Türkiyə və Osmanlıya qarşı mübarizə ərazisi kimi istifadə edilib. Osmanlı ilə aparılan mübarizə nəticəsində Qaradəniz torpaqlarına Novorossiya adı verilib. Rusiya imperatorluğunun komandanlarının səyləri olmasaydı müasir Ukraynanın bu qədər şəhəri və hətta Qara dənizə çıxışı olmazdı”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.