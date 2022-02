Leyla Əliyeva Moskvada operadan maraqlı görüntü paylaşdı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə fevralın 21-dən martın 1-dək Moskvada “Moskvada Azərbaycan günləri” adlı tədbirlər keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün “Qelikon-opera” musiqili teatrının səhnəsində “Azərbaycanın musiqi ulduzları Moskva səhnəsində” (“Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене”) adlı qala-konsert baş tutub.

Konsertdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva da iştirak edib. O, bununla bağlı İnstaqram hesabında paylaşım edib.

