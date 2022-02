Avropa İttifaqı Rusiyanın Aİ-dəki səfiri Vladimir Çijovu Ukraynaya hücumları pisləmək üçün çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin xarici siyasət xidməti məlumat yayıb.

Rusiya səfirindən Brüsselin hərbi əməliyyatların dayandırılması tələbini Moskvaya çatdırması istənilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.